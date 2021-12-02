На Украине заявили о вмешательстве России и ФРГ в открытие «Северного потока — 2»
«Процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии», — приводит РИА Новости текст материала.
В нём отмечается, что, вероятнее всего, стороны «сознательно пошли на это нарушение».
Землянский утверждает, что данная ситуация на газовом рынке в Европе якобы «устраивает» Газпром.
Он также добавил, что Россия может вести такую риторику из «корыстных побуждений».
«Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации», — резюмирует автор статьи.
Ранее представитель департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Елена Березина заявила, что Nord Stream 2 AG находится в тесном контакте с регулятором Германии по поводу сертификации компании для работы газопровода «Северный поток — 2».
16 ноября сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG приняла решение создать дочернюю структуру на территории ФРГ для соответствия юридическим требованиям Германии, выполнение которых необходимо для сертификации немецкой части газопровода.