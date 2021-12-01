Лукашенко высказался об ущербе Белоруссии от санкций Запада
- AP
«Я не могу сказать какие-то цифры этого ущерба. Мы пытаемся минимизировать. Естественно, мы что-то теряем. Но по сравнению с тем, как мы проработали этот год, это мизер. Это мизер, я и не поручаю считать, потому что дороже будет посчитать», — заявил Лукашенко.
Ранее американский спецпредставитель по Белоруссии Джули Фишер заявила, что США и Европейский союз намерены ввести новые санкции в отношении Белоруссии.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.