Лукашенко рассказал о планах злоумышленников использовать оружие против журналиста RT

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что злоумышленники планировали передать мигрантам контрабандное оружие, которое должно было быть использовано против него самого, а также против военной базы России и российских журналистов, включая сотрудника RT Константина Придыбайло.
Лукашенко рассказал о планах злоумышленников использовать оружие против журналиста RT
  • AP

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, передачу соответствующего контрабандного оружия пресёк КГБ Белоруссии.

Отмечается, что вооружение поступало через разные каналы. Так, например, был план отдать его мигрантам на границе с Польшей, а поступало оно с территории Украины.

«Мы это заметили, по-моему, три недели назад, а начали фиксировать ещё раньше. Это трафик оружейный уже идёт с Украины, это катастрофа... И началось это до беженцев. И мы уже показывали по телевизору эти схроны, мы задержали людей», — сказал он.

Как отметил Лукашенко, в частности, был случай, когда один схрон был зафиксирован под Минском. Правоохранительные органы в итоге задержали пришедшего за этим оружием.

«Пресекли (использование оружия. — RT) против российской военной базы, мы это показывали, против наших журналистов, против вашего журналиста Кости Придыбайло», — пояснил глава Белоруссии.

Вместе с этим он добавил, что целью данной контрабанды была ещё и организация провокации, чтобы начались вооружённые стычки в лагере мигрантов, а также на белорусско-польской границе.

В начале июля президент Белоруссии поручил погранвойскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступления из соседнего государства внушительного количества оружия.

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