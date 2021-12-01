Лукашенко заявил, что Белоруссии нужны С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссии нужны российские зенитные ракетные комплексы С-400 или С-500 для эффективной защиты от ракетного нападения.

«Мы сегодня пэвэошной своей обороной полностью прикрываем наши границы — Минск, там, и так далее и тому подобное. Но для того чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а может быть, С-500», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявлял, что Минск заинтересован в получении российских ракетных комплексов «Искандер».

В сентябре сообщалось, что Минск согласовал с Москвой перечень российского вооружения, которое Белоруссия закупит у России до 2025 года, на сумму более $1 млрд.