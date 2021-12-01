Лукашенко рассказал, почему Крым перешёл к России без боя в 2014 году

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Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым перешёл к России в 2014 году без боя, потому что служившие на полуострове украинские военные сами предложили российским коллегам взять территорию под контроль, опасаясь размещения там войск НАТО.
Лукашенко рассказал, почему Крым перешёл к России без боя в 2014 году
  • Reuters

По словам Лукашенко, украинские военные вышли на россиян «не на самом высоком уровне».

«Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определённые действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым», — отметил он.

По его словам, после очередной встречи с россиянами украинские военные предложили, чтобы представители России «сказали своему президенту, что вопрос Крыма надо решать».

«По моим данным, президенту России было доложено», — заявил Лукашенко.

Он также сообщил, что США уже проектировали казармы в Севастополе.

По словам Лукашенко, позиция президента России Владимира Путина заключается в том, что «ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО».

Ранее Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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