Порошенко призвал США и ЕС подготовить адские санкции для Путина

Европейский союз и США должны назначить представителей, которые будут заниматься срочной разработкой списка санкций против России, заявил лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Пётр Порошенко.

«ЕС, США должны назначить каждый нового представителя, который будет заниматься срочной разработкой списка санкций, которые одни надо принять уже сейчас, а другие — адские санкции для Путина — тогда, когда он решится на второй этап агрессии», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По его словам, у российской стороны не должно быть никаких иллюзий относительно введения санкций.

Он добавил, что «цена агрессии для Путина, в том числе через санкционный механизм, должна стать непомерной и невыносимой».

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила о намерении противостоять России.

Российский президент Владимир Путин в свою очередь заявил, что если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Так он ответил на вопрос о «возможном вводе российских войск на Украину».