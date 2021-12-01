В Совфеде прокомментировали слова Кулебы в адрес Белоруссии из-за Крыма

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что в случае, если Белоруссия признает Крым российским, Киев будет действовать «по полной программе».
В Совфеде прокомментировали слова Кулебы в адрес Белоруссии из-за Крыма
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«Нужно понимать, что Украина больше зависит от Белоруссии, чем Белоруссия от Украины», — сказал Цеков в беседе с Life.ru.

В то же время он отметил, что подобная риторика со стороны Киева — это слова, за которыми ничего не стоит.

30 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он добавил, что его возможная поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Со своей стороны, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии сомнений в том, что в подходящий момент Владимир Путин и Александр Лукашенко договорятся и посетят Крым.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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