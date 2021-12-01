Путин поздравил Назарбаева с 30-летием победы на первых выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана.

«Годы вашего пребывания во главе государства стали периодом становления современного казахстанского государства. Под вашим руководством республика добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, заслужила высокий авторитет на мировой арене», — говорится в поздравлении Путина.

Он отметил, что трудно переоценить личный вклад Нурсултана Назарбаева в построение и развитие российско-казахстанских отношений.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана выпускает в обращение банкноту номиналом 20 000 тенге к 30-летию независимости республики с изображением первого президента страны Нурсултана Назарбаева.