Путин поздравил Назарбаева с 30-летием победы на первых выборах

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Президент России Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана.
Путин поздравил Назарбаева с 30-летием победы на первых выборах
  • AP

«Годы вашего пребывания во главе государства стали периодом становления современного казахстанского государства. Под вашим руководством республика добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, заслужила высокий авторитет на мировой арене», — говорится в поздравлении Путина.

Он отметил, что трудно переоценить личный вклад Нурсултана Назарбаева в построение и развитие российско-казахстанских отношений.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана выпускает в обращение банкноту номиналом 20 000 тенге к 30-летию независимости республики с изображением первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

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