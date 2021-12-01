В Казахстане выпустили банкноту с изображением Назарбаева
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«Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона — горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете», — отметила пресс-служба регулятора.
Тираж банкноты составит 3 млн экземпляров.
Портрет Назарбаева представлен на обеих сторонах купюры. На ней также изображены государственные символы республики, панорамный вид Нур-Султана и резиденция главы государства.
Ранее сообщалось, что Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии «Нур Отан» лидеру страны Касым-Жомарту Токаеву