В Казахстане выпустили банкноту с изображением Назарбаева

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Национальный банк Казахстана выпускает в обращение банкноту номиналом 20 000 тенге к 30-летию независимости республики с изображением первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
В Казахстане выпустили банкноту с изображением Назарбаева
  • © Национальный банк Республики Казахстан

«Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона — горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете», — отметила пресс-служба регулятора.

Тираж банкноты составит 3 млн экземпляров.

Портрет Назарбаева представлен на обеих сторонах купюры. На ней также изображены государственные символы республики, панорамный вид Нур-Султана и резиденция главы государства.

Ранее сообщалось, что Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии «Нур Отан» лидеру страны Касым-Жомарту Токаеву

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