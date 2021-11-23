Назарбаев передаст пост председателя партии «Нур Отан» президенту Казахстана Токаеву
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«В ходе расширенного заседания политического совета (партии. — RT) Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии «Нур Отан», подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны», — написал Укибай в Twitter.
Как уточняется, процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии.
Ранее Назарбаев заявил, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана.
Он решил передать право возглавлять Ассамблею народа Казахстана также президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.