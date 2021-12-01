Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможном прекращении транзита
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«Вы знаете позицию президента Путина, ему задавался такой вопрос уже, он достаточно подробно ответил. Он сказал, что, действительно, Белоруссия и президент Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран, это совершенно давление неоправданное, агрессивное, что, конечно, не может не приводить к очень жёсткой контрреакции со стороны Белоруссии, в этом плане президент выразил понимание жёстких ответов», — заявил Песков.
При этом он отметил, что Путин рассчитывает, что это не приведёт к срыву выполнения обязательств России перед получателями газа в Европе.
Лукашенко в интервью Дмитрию Киселёву заявил, что готов прекратить транзит энергоносителей в Европу в случае закрытия Польшей границы с республикой.
Также Лукашенко ранее призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.