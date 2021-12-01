Косачёв отреагировал на угрозы главы МИД Украины в адрес Белоруссии из-за Крыма

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Ангелина Шурпина
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что в случае, если Белоруссия признает Крым российским, Украина будет действовать «по полной программе».
Косачёв отреагировал на угрозы главы МИД Украины в адрес Белоруссии из-за Крыма
  • РИА Новости

«Заявление совершенно предсказуемое, оно выдержано в жанре прямой угрозы, и, разумеется, такие угрозы в принципе неприемлемы в отношениях между соседними государствами. Я думаю, что за этими угрозами ничего не стоит, кроме желания ещё раз продекларировать свою позицию неприятия изменения статуса Крыма», — рассказал сенатор.

По его словам, Белоруссия — это суверенное государство, которое «уже давно живёт под внешним давлением» и которое, как подчеркнул парламентарий, под этим давлением «научилось выстраивать свою жизнь, свою политику, отстаивать свой суверенитет».

«Если, когда и произойдёт то, о чём пообещал Александр Григорьевич Лукашенко, в этом смысле украинский фактор ничего принципиально в этой ситуации не меняет. Я уверен, что руководство братской нам Белоруссии действует осознанно и с чётким просчётом всех последующих сюжетов, поэтому думаю, что подобного рода угрозы так и останутся в жанре политических деклараций, а не практических действий», — заключил Косачёв.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в случае, если Белоруссия признает Крым российским, Украина будет действовать «по полной программе».

30 ноября Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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