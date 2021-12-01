Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в случае, если Белоруссия признает Крым российским, Украина будет действовать «по полной программе».

«Если Белоруссия действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесёт непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям», — цитирует РИА Новости заявление Кулебы.

Он добавил, что в таком случае Киев «будет действовать по полной программе».

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.