Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским
«Если Белоруссия действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесёт непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям», — цитирует РИА Новости заявление Кулебы.
Он добавил, что в таком случае Киев «будет действовать по полной программе».
Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.