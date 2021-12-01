На Украине намереваются заочно осудить замглавкома Тихоокеанским флотом России

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Созданная на Украине так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» решила заочно осудить вице-адмирала, заместителя главнокомандующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского.

Как пишет РИА Новости, Березовскому, чьё имя не упоминается в заявлении, вменяют «государственную измену» и «создание и руководство преступной организацией».

Уточняется, что 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента Украины, назначил Березовского на должность командующего ВМС страны.

Но сразу после своего назначения замглавком «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ», отказываясь выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.

Как считают в прокуратуре, подобные действия привели к «проведению подрывной деятельности против Украины».

В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинский Совбез решил ввести санкции в отношении ряда компаний из России.

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