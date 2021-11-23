Бывший премьер Украины Азаров заявил о «дикой диктатуре» в стране

Бывший украинский премьер Николай Азаров в интервью телеканалу «112 Украина» выразил мнение, что на Украине установилась «дикая диктатура».

По словам Азарова, Зеленский «сконцентрировал в своих руках практически необъятную власть и кто угодно подпадает под санкции, под аресты имущества, счетов».

«Это страна бесправия, дикой диктатуры человека, который не понимает, в чём заключаются его обязанности», — сказал Азаров.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что власть на Украине «узурпирована президентом» Владимиром Зеленским.

По его словам, Зеленский «подмял под себя» исполнительную и законодательную власть, а также оказывает давление на судебные органы на Украине.