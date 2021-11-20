Депутат Рады Кузьмин заявил об узурпации власти на Украине президентом

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что власть на Украине «узурпирована президентом» Владимиром Зеленским.

«На Украине фактически узурпирована власть, и эта узурпация власти прошла настолько незамеченной и безнаказанной, что сложилось впечатление, что это является как бы нормой», — написал Кузьмин в Telegram.

Он напомнил, что Украина является парламентско-президентской республикой, что предполагает доминирование роли парламента над президентской властью.

Кузьмин заявил, что Зеленский «подмял под себя» исполнительную и законодательную власть, а также оказывает давление на судебные органы на Украине.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия выразил мнение, что в украинском обществе отсутствует запрос на смену формы правления с парламентско-президентской на президентскую.

Так он прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о необходимости усиления роли главы государства в системе управления Украиной.