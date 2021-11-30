Лукашенко: «Белавиа» будет летать в Крым, когда это будет нужно Минску

Белорусская авиакомпания «Белавиа» будет выполнять рейсы в Крым, когда это будет нужно Минску, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если нам нужно будет перевезти наших людей, а у нас и санаторий там свой, у нас руки развязаны... Полетим тогда, когда нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», — сказал он в интервью РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Как отметил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на своей земле.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.