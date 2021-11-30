Аксёнов: крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на нашей земле

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал планы президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров.
Аксёнов: крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на нашей земле
  • © Пресс-служба главы Республики Крым

«Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле», — написал Аксёнов в Telegram.

По его словам, решение о поездке Лукашенко в Крым «соответствует духу братских отношений между народами».

«Уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство. И, конечно, этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма», — заключил Аксёнов.

Лукашенко ранее заявил о своём намерении посетить Крым.

Он отметил наличие соответствующей договорённости с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал показать Лукашенко исторические места и новые парки.

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