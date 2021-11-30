Аксёнов: крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на нашей земле

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал планы президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров.

«Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле», — написал Аксёнов в Telegram.

По его словам, решение о поездке Лукашенко в Крым «соответствует духу братских отношений между народами».

«Уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство. И, конечно, этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма», — заключил Аксёнов.

Лукашенко ранее заявил о своём намерении посетить Крым.

Он отметил наличие соответствующей договорённости с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал показать Лукашенко исторические места и новые парки.