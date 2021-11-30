Губернатор Севастополя пообещал показать Лукашенко исторические места

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе уже ждут белорусского лидера Александра Лукашенко — ему покажут исторические места и совершат с ним прогулки по новым паркам.

«Всегда ждём Александра Григорьевича и с удовольствием покажем памятные исторические места, расскажем о реализации новых масштабных проектов, прогуляемся по новым паркам и виноградникам, выйдем в море из Балаклавы или от Графской пристани. В Севастополе хорошо в любое время года», — сказал он в интервью РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.