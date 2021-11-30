Белоруссия потратила на помощь мигрантам на границе с Польшей $25 млн

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Белоруссия потратила на содержание и помощь мигрантам на границе с Польшей около $25 млн, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Белоруссия потратила на помощь мигрантам на границе с Польшей $25 млн
  • AP

«$12,5 млн неделю назад заплатили… Сейчас это будет в два раза больше», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Лукашенко, в эту сумму вошли расходы на обеспечение беженцев едой, теплом и медицинские услуги. Он отметил, что помощь со стороны международного сообщества могла бы быть существеннее, чем сейчас.

«Всемирная организация здравоохранения прислала некие там чулки, прокладки, памперсы или ещё что-то там такое», — напомнил глава республики.

Ранее Лукашенко заявил, что на территории Белоруссии находятся около 2—3 тыс. мигрантов без учёта беженцев, размещённых в специальном лагере.

Лидер республики призвал Польшу пропустить беженцев в Германию.

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