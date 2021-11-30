Зеленский заявил о планах провести на Украине перепись населения в сотрудничестве с Apple

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны намерены провести перепись населения в сотрудничестве с американской компанией Apple.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведёт перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании Министерством цифровой трансформации Украины и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства», — отметил он.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал подробности о переписи населения, которую планируется провести в 2023 году.

Как заявляли в январе 2020 года власти Украины, пробная перепись показала: численность населения страны составляет 37 млн 289 тыс. человек.