Премьер Украины рассказал о готовящейся в стране переписи населения

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал подробности о переписи населения, которую планируется провести в 2023 году.
Премьер Украины рассказал о готовящейся в стране переписи населения
  • © Кабинет министров Украины

Как сообщает «112 Украина», Шмыгаль отметил на пресс-конференции, что данная перепись будет «необычной». 

«Эта перепись будет необычной, мы хотим проводить её с использованием самых современных цифровых технологий — об этом министр цифровой трансформации договаривался в том числе и во время поездки в США. Поэтому перепись населения, которую мы начнём в 2023 году, будет готовиться в течение 2022 года, на это закладываются соответствующие средства», — сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что перепись принесёт Украине очень много инноваций.

Как заявляли в январе 2020 года власти Украины, пробная перепись показала: численность населения страны составляет 37 млн 289 тыс. человек.

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