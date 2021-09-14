Премьер Украины рассказал о готовящейся в стране переписи населения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал подробности о переписи населения, которую планируется провести в 2023 году.

Как сообщает «112 Украина», Шмыгаль отметил на пресс-конференции, что данная перепись будет «необычной».

«Эта перепись будет необычной, мы хотим проводить её с использованием самых современных цифровых технологий — об этом министр цифровой трансформации договаривался в том числе и во время поездки в США. Поэтому перепись населения, которую мы начнём в 2023 году, будет готовиться в течение 2022 года, на это закладываются соответствующие средства», — сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что перепись принесёт Украине очень много инноваций.

Как заявляли в январе 2020 года власти Украины, пробная перепись показала: численность населения страны составляет 37 млн 289 тыс. человек.