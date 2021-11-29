Глава МИД Украины назвал Белоруссию «угрозой» и «источником нестабильности» в регионе

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию в Белоруссии, назвал республику «источником нестабильности» в регионе и «угрозой» соседним странам.
Глава МИД Украины назвал Белоруссию «угрозой» и «источником нестабильности» в регионе
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«Мы видим, как Белоруссия становится источником нестабильности и угрозы для соседей. Для нас это означает значительное растягивание ресурсов для защиты границы с Белоруссией. Это отвлекает наши силы и внимание», — заявил украинский дипломат в интервью изданию Delfi, опубликованном на сайте МИД.

По словам министра, несмотря на то что мигранты пока не предпринимают попыток пересечения границы Украины и Белоруссии, Киев всё же вынужден мобилизовать дополнительные ресурсы из-за «необходимости быть готовыми к большому числу потенциальных угроз одновременно».

При этом Кулеба не считает целесообразным провести переговоры украинского лидера Владимира Зеленского с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В пресс-службе Национальной полиции Украины ранее уведомили о начале учений вследствие миграционного кризиса на границе Белоруссии.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал предложение депутата бундестага об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину, отметив, что это является проявлением «немецкого колониализма» и признаком отсутствия уважения к Украине.

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