Глава МИД Украины назвал Белоруссию «угрозой» и «источником нестабильности» в регионе
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«Мы видим, как Белоруссия становится источником нестабильности и угрозы для соседей. Для нас это означает значительное растягивание ресурсов для защиты границы с Белоруссией. Это отвлекает наши силы и внимание», — заявил украинский дипломат в интервью изданию Delfi, опубликованном на сайте МИД.
По словам министра, несмотря на то что мигранты пока не предпринимают попыток пересечения границы Украины и Белоруссии, Киев всё же вынужден мобилизовать дополнительные ресурсы из-за «необходимости быть готовыми к большому числу потенциальных угроз одновременно».
При этом Кулеба не считает целесообразным провести переговоры украинского лидера Владимира Зеленского с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
В пресс-службе Национальной полиции Украины ранее уведомили о начале учений вследствие миграционного кризиса на границе Белоруссии.
Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал предложение депутата бундестага об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину, отметив, что это является проявлением «немецкого колониализма» и признаком отсутствия уважения к Украине.