Посол Украины заявил о «колониализме» Германии

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Предложение депутата бундестага об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину является проявлением «немецкого колониализма», заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Посол Украины заявил о «колониализме» Германии
  • Reuters
  • © Irek Dorozanski/DWOT

«Что больше всего возмутило, даже шокировало украинскую общественность в этой нелепой инициативе, так это то, что наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались», — приводит РИА Новости слова Мельника в эфире радио Deutschlandfunk.

По его словам, это является признаком отстутствия уважения к Украине.

Он отметил, что в данном предложении есть нотки «немецкого колониализма».

Посол также упрекнул ЕС в недостаточном реагировании на кризис с беженцами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость политики двойных стандартов со стороны Евросоюза в отношении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

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