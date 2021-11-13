Посол Украины заявил о «колониализме» Германии
- Reuters
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«Что больше всего возмутило, даже шокировало украинскую общественность в этой нелепой инициативе, так это то, что наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались», — приводит РИА Новости слова Мельника в эфире радио Deutschlandfunk.
По его словам, это является признаком отстутствия уважения к Украине.
Он отметил, что в данном предложении есть нотки «немецкого колониализма».
Посол также упрекнул ЕС в недостаточном реагировании на кризис с беженцами.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость политики двойных стандартов со стороны Евросоюза в отношении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.