На Украине стартовали учения из-за миграционного кризиса в Белоруссии

В пресс-службе Национальной полиции Украины уведомили о начале учений вследствие миграционного кризиса на границе Белоруссии.

«Сегодня начались тактические учения. Отрабатываются все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса в приграничных городах и сёлах», — сообщает пресс-служба нацполиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что бойцы Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции начали комплекс мер, направленных на охрану порядка в местностях, граничащих с Белоруссией и «отработку алгоритмов возможных действий мигрантов».

«Тактика взаимодействия всех ведомств на возможные нарушения законодательства и недопущение миграционного кризиса... — главная задача данного мероприятия» — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец Porter и штабной корабль USS Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах.