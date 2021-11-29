В Польше заявили об оказании помощи 20 тысячам белорусских оппозиционеров

Власти Польши с августа 2020 года оказали помощь 20 тыс. оппозиционеров из Белоруссии, прибывшим в республику.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская.

«С 18 августа прошлого года, то есть с момента обострения ситуации в Белоруссии, Польша уже оказала помощь 20 тыс. белорусов-оппозиционеров, которые были репрессированы на территории Белоруссии», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в Минске рассматривается внесение поправок в закон, которые позволят судить выехавших в другие страны оппозиционеров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах находящейся за пределами республики белорусской оппозиции «вывести людей на улицу».