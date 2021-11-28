В Белоруссии рассматривают возможность суда над находящимися за рубежом оппозиционерами

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ заявил, что в Минске рассматривается внесение поправок в закон, позволяющих судить выехавших за рубеж оппозиционеров.

«Человек совершил здесь преступление, уехал и спокойно живёт за границей. По запросу правоохранительного блока по политическим мотивам его оттуда не выдают», — цитирует Вольфовича БЕЛТА.

По его словам, инициативу уже поддержали Верховный суд и Генпрокуратура республики, её планируется рассмотреть на заседании Совета безопасности Белоруссии.

Ранее в МВД Белоруссии предложили лишать гражданства за экстремистские преступления.

Министр внутренних дел республики Андрей Паршин также предложил установить безусловную административную ответственность за подписку на признанные экстремистскими интернет-ресурсы.