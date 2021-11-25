Лукашенко заявил о планах беглых оппозиционеров «вывести людей на улицу»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах находящейся за пределами республики белорусской оппозиции «вывести людей на улицу».
Лукашенко заявил о планах беглых оппозиционеров «вывести людей на улицу»
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Как сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня», об этом Лукашенко сказал в ходе заседания конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции.

По его словам, он поручил администрации президента изучить этот план и распространить его, чтобы «все видели, чего они хотят».

«Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь», — сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент заявил, что когда читал этот план, то подумал: «Неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги?»

«Я к чему этого говорю. Они уже готовятся сломать Конституцию, и если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. История ничему не учит», — сказал он.

В октябре Лукашенко назвал жульём сбежавших из Белоруссии оппозиционеров.

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