Лукашенко назвал жульём сбежавших из Белоруссии оппозиционеров

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя CNN события 2020 года в республике, назвал беглых оппозиционеров жульём.

«Тихановская ведь, клянусь своими детьми, никуда не бежала. Она попросила меня, чтобы я её доставил на границу с Литвой. И не только её, ещё нескольких человек. Что я и сделал. Как же она бежала? Вы хотите доказательств, мы можем вам их предоставить», — цитирует государственного лидера издание «СБ. Беларусь сегодня».

По мнению Лукашенко, настоящий революционер должен идти до конца и знает, что такое революция и какие у неё могут быть последствия.

«Сбежали? Значит, это жульё. Жульё, которое хотело заработать на этом деньги. Что они и делали. Последние события это доказывают», — заключил президент.

Замминистра внутренних дел Белоруссии и командующий внутренними войсками Николай Карпенков в беседе с RT ранее рассказал об охране Светланы Тихановской в период выборов в 2020 году.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции.

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