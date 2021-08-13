В МВД Белоруссии рассказали об охране Тихановской в период выборов

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Заместитель министра внутренних дел Белоруссии и командующий внутренними войсками Николай Карпенков в беседе с RT рассказал об охране Светланы Тихановской в период выборов в 2020 году.
В МВД Белоруссии рассказали об охране Тихановской в период выборов
  • © Axel Schmidt
  • Reuters

«Мы готовились к различным провокациям. Я был начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Мне было поручено обеспечить безопасность Тихановской. И у нас большое количество сотрудников работало по обеспечению её безопасности. Когда она выезжала на свои митинги, когда она выезжала на встречи, мы сопровождали и контролировали. У нас работало до 20 оперативных экипажей, это порядка, получается, человек 40, а иногда и 80, для того чтобы упредить любых террористов, экстремистов, провокаторов, которые могли бы, в принципе, совершить вот эти вот действия и потом скомпрометировать действующую власть», — рассказал Карпенков.

По его словам, также «работали снайперы от подразделения специального назначения МВД», оперативно обеспечивая тех людей, с которыми ничего не должно было произойти.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов.

После этого в стране начались массовые протестные акции.

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