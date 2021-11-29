В ПАСЕ прокомментировали прошедшие в Киргизии парламентские выборы

Явка на выборах в Киргизии была слабой, но процесс голосования был прозрачным. Об этом заявила глава делегации наблюдателей ПАСЕ Марина Берлингьери.

«Явка на выборах была слабой, но сам процесс голосования был прозрачным», — цитирует Берлингьери РИА Новости.

По её словам, из-за слабой явки «около 60% избирателей остались без своих представителей».

Глава делегации ПАСЕ уточнила, что наблюдатели миссии «зафиксировали несколько нарушений, но они были незначительными и не повлияли на итоги выборов».

Ранее стало известно, что в Киргизии завершилось голосование на выборах депутатов парламента страны.

Президент Киргизии Садыр Жапаров сказал, что парламентские выборы в республике прошли в соответствии с Конституцией страны и международными нормами.

Министр внутренних дел страны Улан Ниязбеков заявил, что состоявшиеся в Киргизии парламентские выборы прошли в спокойной обстановке.