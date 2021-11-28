Глава МВД Киргизии прокомментировал прошедшие в стране парламентские выборы

Состоявшиеся в Киргизии парламентские выборы прошли в спокойной обстановке. Об этом заявил министр внутренних дел страны Улан Ниязбеков.

«Эти выборы прошли в спокойной обстановке», — цитирует ТАСС Ниязбекова.

По его словам, впервые в истории выборы состоялись в соответствии со всеми требованиями и нормами законодательства.

Министр отметил, что обстановка в стране после завершения голосования стабильная.

Ранее в Киргизии завершилось голосование на выборах депутатов парламента страны.

Для голосования на выборах были открыты около 2,5 тыс. избирательных участков в Киргизии и ещё 59 избирательных участков за рубежом, в том числе в России.