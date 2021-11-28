В Киргизии открылись избирательные участки

Около 2,5 тыс. избирательных участков на выборах парламента открылись в Киргизии, заявили в ЦИК республики.

«Ровно в 8:00 (5:00 мск. — RT) все участки были открыты», — сообщил в комментарии РИА Новости представитель ЦИК.

Также в зависимости от часового пояса откроются или уже открылись ещё 59 избирательных участков за рубежом. Известно, что из них 21 нахоидтся на территории России, ещё по три — в Германии, Турции и США.

Глава государства Садыр Жапаров в эфире телеканала «Россия 24» исключил возможность фальсификации выборов.

Он подчеркнул, что голосование будет «последним политическим событием» в стране на ближайшие пять лет.