Власти в Киргизии исключили возможность фальсификации выборов в парламент

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Все возможности фальсификации результатов выборов в парламент Киргизии исключены. Об этом заявил глава государства Садыр Жапаров в эфире телеканала «Россия 24».
Власти в Киргизии исключили возможность фальсификации выборов в парламент
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Как вы знаете, у нас за последние 15 лет произошло три революции. Все революции произошли из-за того, что выборы были нечестными. То использовался административный ресурс, то другие причины были. На этот раз мы это всё исключили», — цитирует Жапарова ТАСС.

Он подчеркнул, что выборы станут «последним политическим событием» в стране на ближайшие пять лет.

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Они будут проходить по смешанной системе.

В преддверии выборов в стране объявлен «день тишины».

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