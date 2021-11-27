В Киргизии объявили день тишины в преддверии выборов

В преддверии назначенных на 28 ноября парламентских выборов в Киргизии в стране объявлен день тишины.

«В соответствии с законодательством, день тишины начинает действовать ровно за сутки до начала выборов, то есть в субботу с 8 часов утра. Он продлится 24 часа, до момента открытия участков», — заявила ТАСС представитель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

В указанный период в стране запрещена агитация за кандидатов и партии в любом виде. При этом запрет не распространяется на ранее размещённые баннеры, плакаты и листовки, но они должны находиться вдали от избирательных участков.

Выборы будут проходить по смешанной системе впервые с 2005 года: по партийным спискам изберут 54 депутата, ещё 36 — в одномандатных округах.

На место в парламенте в общей сложности претендуют около 1,3 тыс. человек.

Ранее Киргизии спецслужбы предотвратили попытку госпереворота.

По словам старшего следователя по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Дамира Суваналиева, спецслужбы страны подозревают трёх кандидатов в депутаты в подготовке к захвату власти.