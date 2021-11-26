В Киргизии спецслужбы предотвратили попытку госпереворота
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«В ходе проводимой ГКНБ и МВД работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти», — цитирует представителя ГКНБ РИА Новости.
Лидерами преступной группы являются депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники.
По информации спецслужб, группировка планировала организацию массовых протестов в Бишкеке с целью дальнейшего захвата власти.
В августе глава ГКНБ Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота.