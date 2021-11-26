В Киргизии спецслужбы предотвратили попытку госпереворота

Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку государственного переворота в стране после предстоящих выборов в парламент. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

«В ходе проводимой ГКНБ и МВД работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти», — цитирует представителя ГКНБ РИА Новости.

Лидерами преступной группы являются депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники.

По информации спецслужб, группировка планировала организацию массовых протестов в Бишкеке с целью дальнейшего захвата власти.

В августе глава ГКНБ Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота.