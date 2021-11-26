В Киргизии рассказали подробности о подготовке госпереворота в стране

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Старший следователь по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Дамир Суваналиев на заседании в ЦИК заявил, что спецслужбы страны подозревают трёх кандидатов в депутаты в подготовке к захвату власти.
В Киргизии рассказали подробности о подготовке госпереворота в стране
  • ©ГКНБ

Как сообщает агентство АКИпресс, Суваналиев заявил, что все трое баллотируются от «Партии зелёных».

По его словам, подозреваемыми являются Суеркулов Нурис Джумабаевич, Акматбеков Руслан Автандилович и Купешев Бекназар Эсенгулович. Все они проходят по уголовному делу по ст. 38-309 (приготовление к насильственному захвату власти) УК Киргизии.

Суваналиев отметил, что на данный момент трое мужчин ещё не задержаны, в связи с этим он попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной ответственности. В Центризбиркоме дали согласие на данную просьбу.

Ранее сообщалось, что в Киргизии спецслужбы предотвратили попытку госпереворота.

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