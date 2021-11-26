В Киргизии рассказали подробности о подготовке госпереворота в стране
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Как сообщает агентство АКИпресс, Суваналиев заявил, что все трое баллотируются от «Партии зелёных».
По его словам, подозреваемыми являются Суеркулов Нурис Джумабаевич, Акматбеков Руслан Автандилович и Купешев Бекназар Эсенгулович. Все они проходят по уголовному делу по ст. 38-309 (приготовление к насильственному захвату власти) УК Киргизии.
Суваналиев отметил, что на данный момент трое мужчин ещё не задержаны, в связи с этим он попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной ответственности. В Центризбиркоме дали согласие на данную просьбу.
Ранее сообщалось, что в Киргизии спецслужбы предотвратили попытку госпереворота.