В Киргизии рассказали подробности о подготовке госпереворота в стране

Старший следователь по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Дамир Суваналиев на заседании в ЦИК заявил, что спецслужбы страны подозревают трёх кандидатов в депутаты в подготовке к захвату власти.

Как сообщает агентство АКИпресс, Суваналиев заявил, что все трое баллотируются от «Партии зелёных».

По его словам, подозреваемыми являются Суеркулов Нурис Джумабаевич, Акматбеков Руслан Автандилович и Купешев Бекназар Эсенгулович. Все они проходят по уголовному делу по ст. 38-309 (приготовление к насильственному захвату власти) УК Киргизии.

Суваналиев отметил, что на данный момент трое мужчин ещё не задержаны, в связи с этим он попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной ответственности. В Центризбиркоме дали согласие на данную просьбу.

Ранее сообщалось, что в Киргизии спецслужбы предотвратили попытку госпереворота.