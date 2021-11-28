В Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах

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В Киргизии завершилось голосование на выборах депутатов парламента страны.
В Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах
  • Reuters

«В 20:00 по местному времени закрылись все расположенные в стране избирательные участки, которые работали сегодня в течение 12 часов», — цитирует ТАСС представителя Центризбиркома республики.

Ранее сообщалось, что премьер Киргизии Акылбек Жапаров проголосовал на выборах парламента страны.

Для голосования на выборах были открыты около 2,5 тыс. избирательных участков в Киргизии и ещё 59 избирательных участков за рубежом, в том числе в России.

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