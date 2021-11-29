Лукашенко заявил об использовании Западом мигрантов для сдерживания армии Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об использовании Западом ситуации с мигрантами для сдерживания белорусской армии на случай конфликта Украины с Россией.
Лукашенко заявил об использовании Западом мигрантов для сдерживания армии Белоруссии
  • AP

Слова Лукашенко приводит агентство БЕЛТА.

По его словам, на Западе «наверное, переживают, что в Белоруссии «стал меньше поток мигрантов», потому что «использовали этих людей для того, чтобы решить свои внутренние проблемы» и держать в напряжении белорусскую сторону.

«Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах», — сказал он.

Лукашенко также считает, что западные страны придумали фейк, что Россия «собирается нападать на Украину».

«Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис», — сказал он.

Белорусский президент выразил уверенность, что Запад не будет приводить аргументов.

Ранее Лукашенко заявил о подброшенном белорусским пограничникам теле ещё одного беженца.

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