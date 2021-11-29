Наблюдатели от СНГ прокомментировали прошедшие в Киргизии парламентские выборы

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Состоявшиеся в Киргизии парламентские выборы прошли по закону, были открытыми и прозрачными. Об этом сообщили наблюдатели от миссии СНГ.

«Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы 28 ноября проведены в соответствии с Конституцией и конституционным законом республики», — приводит РИА Новости заявление наблюдателей, которое огласил глава миссии СНГ на выборах Василий Волков.

По их мнению, процесс голосования отвечал общепризнанным принципам проведения демократических выборов.

Ранее министр внутренних дел страны Улан Ниязбеков заявил, что состоявшиеся в Киргизии парламентские выборы прошли в спокойной обстановке.

Президент Киргизии Садыр Жапаров сказал, что парламентские выборы в республике прошли в соответствии с Конституцией страны и международными нормами.

Ранее стало известно, что в Киргизии завершилось голосование на выборах депутатов парламента страны.

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