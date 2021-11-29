В Латвии призвали ЕС и НАТО не допустить рост напряжённости на украинской границе

Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил, что Евросоюз и НАТО должны предупредить Россию о рисках эскалации напряжённости на границе с Украиной.

«ЕС и НАТО должны очень внимательно следить за развитием ситуации (на украинской границе. — RT) и должны послать России чёткий сигнал, что любые попытки эскалации ситуации не останутся без ответа», — приводит РИА Новости заявление латвийского премьера.

Он заявил об этом в ходе пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряжённости на границе России с Украиной нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России. По его словам, в Кремле видят, что ведётся целенаправленная информационная кампания.