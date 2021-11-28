В ЦИК Киргизии поступило более 190 жалоб о нарушениях на выборах

В ЦИК Киргизии поступило 196 жалоб на нарушения, совершённые в ходе выборов и предвыборной кампании, заявил член Центризбиркома республики Кайрат Маматов.

По словам представителя ЦИК, больше всего жалоб зарегистрировано в Бишкеке, а также Чуйской и Ошской областях.

«По всем заявлениям приняты меры. Выписаны штрафы и предупреждения. После окончания выборов будут приняты дополнительные меры в отношении кандидатов и партий, допустивших нарушения», — цитирует Маматова РИА Новости.

Ранее спецслужбы Киргизии задержали троих подозреваемых по делу о подготовке государственного переворота. Ими оказались трое кандидатов в депутаты.