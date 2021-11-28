В Киргизии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота
Речь идёт о трёх кандидатах в депутаты Киргизии.
«Сообщения о том, что они задержаны, соответствуют действительности, сейчас проводится следствие по этому факту», — пишет РИА Новости со ссылкой на Иманкулова.
Ранее в республике спецслужбы предотвратили попытку госпереворота.
По словам старшего следователя по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности Киргизии Дамира Суваналиева, спецслужбы страны подозревают трёх кандидатов в депутаты в подготовке к захвату власти.