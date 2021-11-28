В Киргизии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота

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Спецслужбы Киргизии задержали троих подозреваемых по делу о подготовке государственного переворота, заявил секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

Речь идёт о трёх кандидатах в депутаты Киргизии.

«Сообщения о том, что они задержаны, соответствуют действительности, сейчас проводится следствие по этому факту», — пишет РИА Новости со ссылкой на Иманкулова.

Ранее в республике спецслужбы предотвратили попытку госпереворота.

По словам старшего следователя по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности Киргизии Дамира Суваналиева, спецслужбы страны подозревают трёх кандидатов в депутаты в подготовке к захвату власти.

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