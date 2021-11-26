В Общественной палате объяснили слова Зеленского о готовящемся госперевороте

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении информации по поводу готовящегося в стране государственного переворота.

«Заявления Зеленского понятны. Мы видим, что любые его оппоненты (которых очень большое количество на Украине: это и влиятельные олигархи, это и политики), они сразу автоматически, по мнению Зеленского, становятся «агентами Москвы»... Это свидетельство того, что Зеленский прекрасно понимает своё сложное положение», — добавил Данюк.

По его мнению, для украинского лидера единственный способ остаться у власти — «ввести военное положение и полностью зачистить всё оппозиционное пространство на Украине».

«У Зеленского не остаётся никаких других рычагов, чтобы остаться у власти, кроме как играть на страхе того, что «война» с Россией близко», — заключил собеседник RT.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил о получении информации о готовящемся в стране государственном перевороте «первого числа».

По его словам, «есть даже звуковая информация», согласно которой «представители Украины с представителями России обговаривают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине».