Политолог назвал очередным спектаклем заявление Зеленского о «готовящемся госперевороте»

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении информации по поводу «готовящегося в стране государственного переворота».

Аналитик выразил мнение, что «никакого плана, а уж тем более российского плана по организации государственного переворота на Украине нет».

«Мы наблюдаем очередную олигархическую войну на Украине. На мой взгляд, сегодня Зеленский сам ведёт себя как типичный олигарх, хотя на словах объявил о политике деолигархизации и войны с политическим влиянием олигархов на информационную и внутреннюю политику в стране», — заявил он.

По словам эксперта, Зеленский вместе со своей командой демонстрирует всему миру «очередной политический спектакль», и, как подчеркнул специалист, «если бы в нём не упоминалась Россия, то это была бы уже и не Украина».

«Зеленский создаёт себе параллельную реальность в украинском пространстве масс-медиа, чтобы укрепить, с одной стороны, свои электоральные позиции, а с другой стороны, получить возможность для открытия уголовных производств в отношении своих конкурентов. Очевидно, что с некоторых пор у Зеленского и Ахметова пылает конфликт. У этого конфликта уже нет начала и не будет конца. Надо приготовиться к долгому и очередному сезону «Слуги народа» на Украине, только в этот раз это будет сериал не художественный, а в режиме «лайф», — заключил Мезюхо.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил о получении информации о готовящемся в стране государственном перевороте «первого числа».

По его словам, «есть даже звуковая информация», согласно которой «представители с Украины с представителями России обговаривают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине».