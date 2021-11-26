Зеленский отреагировал на заявление Ляшко о планах ввести военное положение

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Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление лидера Радикальной партии, экс-депутата Верховной рады Олега Ляшко о планах ввести военное положение на Украине 1 декабря.
Зеленский отреагировал на заявление Ляшко о планах ввести военное положение
  • © Офис президента Украины

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции. Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».

«Ляшко сказал, что с первого или со второго числа военное положение будет введено. Для чего он это говорит? Какое военное положение? Что происходит с людьми? Он понимает, что происходит с рынками?» — заявил Зеленский.

По его словам, после фразы «военное положение» инвесторы боятся и «начинают уходить».

Также он заявил, что цена государственных бумаг «просто падает» из-за того, что СМИ сообщают об «энергетическом кризисе» и якобы готовящемся «военном положении».

На пресс-конференции Зеленский также заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте и что обговаривается участие в этом предпринимателя Рината Ахметова. При этом он добавил, что «не верит в госперевороты» и в то, что Ахметов будет в этом участвовать.

Ранее бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря.

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