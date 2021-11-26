Кулеба заявил, что у партнёров страны нет альтернатив Нормандскому формату

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» заявил, что у партнёров Украины нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату.

«Сейчас основной фокус делается на оживлении Нормандского формата. Нам, в принципе, все равно, какой будет формат — лишь бы он был действенный. Но мы понимаем, что это должен быть формат, в котором мы будем иметь Россию за столом переговоров», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что «каких-то конкретных наработанных альтернатив у... партнёров нет сейчас».

Ранее Кулеба заявил, что на Украине не видят ограничений для поставок оружия — соответствующий вопрос планируется обсудить в ходе будущих переговоров с новым правительством ФРГ.

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