Кулеба заявил, что у партнёров страны нет альтернатив Нормандскому формату

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» заявил, что у партнёров Украины нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату.

«Сейчас основной фокус делается на оживлении Нормандского формата. Нам, в принципе, все равно, какой будет формат — лишь бы он был действенный. Но мы понимаем, что это должен быть формат, в котором мы будем иметь Россию за столом переговоров», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что «каких-то конкретных наработанных альтернатив у... партнёров нет сейчас».

Ранее Кулеба заявил, что на Украине не видят ограничений для поставок оружия — соответствующий вопрос планируется обсудить в ходе будущих переговоров с новым правительством ФРГ.