Украина обсудит с новым правительством ФРГ вопрос поставок оружия

На Украине не видят ограничений для поставок оружия — соответствующий вопрос планируется обсудить в ходе будущих переговоров с новым правительством ФРГ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Наша позиция остаётся неизменной... Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться с новым немецким правительством и об этом», — приводит его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российская сторона с большой тревогой наблюдает за тем, как ряд стран помогают Киеву наращивать силы с помощью поставок оружия.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что планы США поставлять оружие Киеву только усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

В конце октября в МИД России призвали США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины.