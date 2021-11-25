Украина обсудит с новым правительством ФРГ вопрос поставок оружия

Короткая ссылка
На Украине не видят ограничений для поставок оружия — соответствующий вопрос планируется обсудить в ходе будущих переговоров с новым правительством ФРГ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Украина обсудит с новым правительством ФРГ вопрос поставок оружия
  • Gettyimages.ru

«Наша позиция остаётся неизменной... Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться с новым немецким правительством и об этом», — приводит его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российская сторона с большой тревогой наблюдает за тем, как ряд стран помогают Киеву наращивать силы с помощью поставок оружия.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что планы США поставлять оружие Киеву только усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

В конце октября в МИД России призвали США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить