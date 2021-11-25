Парламент Молдавии одобрил выделение денег для платежа «Газпрому»

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Парламент Молдавии одобрил выделение денег для погашения долга перед «Газпромом» за поставки газа. Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу.
Парламент Молдавии одобрил выделение денег для платежа «Газпрому»
  • Reuters

«Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год в финальном чтении голосами 60 депутатов», — цитируете его РИА Новости.

22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок вносить 100% платежей, но на 22 ноября этот пункт соблюдён не был. Деньги не поступили и к 24 ноября.

Позднее «Газпром» согласился дать отсрочку Молдавии по платежу, так как молдавская сторона пообещала заплатить 26 ноября.

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