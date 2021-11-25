Парламент Молдавии одобрил выделение денег для платежа «Газпрому»

Парламент Молдавии одобрил выделение денег для погашения долга перед «Газпромом» за поставки газа. Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу.

«Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год в финальном чтении голосами 60 депутатов», — цитируете его РИА Новости.

22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок вносить 100% платежей, но на 22 ноября этот пункт соблюдён не был. Деньги не поступили и к 24 ноября.

Позднее «Газпром» согласился дать отсрочку Молдавии по платежу, так как молдавская сторона пообещала заплатить 26 ноября.