В «Интер РАО» заявили об отсутствии планов поставок электроэнергии на Украину

Российская сторона всё еще не занимается поставками электроэнергии на Украину и не планирует этого делать, заявила член правления, врио руководителя блока трейдинга компании «Интер РАО» Александра Панина.

Она напомнила о действии ограничений со стороны украинского национального регулятора на импорт электроэнергии из государств, которые не являются членами энергетического сообщества, на протяжении большей части года. По словам Паниной, этот запрет касался России и Белоруссии.

«В ноябре этого года это ограничение не работает. Российская Федерация не поставляет сейчас электроэнергию на Украину... Пока планов поставлять на Украину у «Интер РАО» нет», — приводит её слова РИА Новости.

На прошлой неделе Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление поставки электроэнергии на Украину. Экспорт идёт в соответствии с контрактом на ноябрь.

13 ноября пресс-служба компании «Укрэнерго» сообщила, что государственные теплоэлектростанции были загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются.