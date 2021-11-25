В «Интер РАО» заявили об отсутствии планов поставок электроэнергии на Украину

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Российская сторона всё еще не занимается поставками электроэнергии на Украину и не планирует этого делать, заявила член правления, врио руководителя блока трейдинга компании «Интер РАО» Александра Панина.
В «Интер РАО» заявили об отсутствии планов поставок электроэнергии на Украину
  • Reuters

Она напомнила о действии ограничений со стороны украинского национального регулятора на импорт электроэнергии из государств, которые не являются членами энергетического сообщества, на протяжении большей части года. По словам Паниной, этот запрет касался России и Белоруссии.

«В ноябре этого года это ограничение не работает. Российская Федерация не поставляет сейчас электроэнергию на Украину... Пока планов поставлять на Украину у «Интер РАО» нет», — приводит её слова РИА Новости.

На прошлой неделе Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление поставки электроэнергии на Украину. Экспорт идёт в соответствии с контрактом на ноябрь.

13 ноября пресс-служба компании «Укрэнерго» сообщила, что государственные теплоэлектростанции были загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются.

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